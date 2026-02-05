Diputados tratará proyecto que amplía a seis meses la permanencia de exautoridades

La Cámara de Diputados incluirá este jueves en la sesión el tratamiento de un proyecto de ley que amplía de tres a seis meses el tiempo de permanencia obligatoria en territorio nacional de exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas que concluyeron su mandato.

“Queda aprobada la modificación”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, tras someter la propuesta a votación en el pleno.

El tratamiento del proyecto legislativo se realizará una vez concluida la elección de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Chuquisaca y La Paz.

La modificación del Orden del Día fue aprobada por más de dos tercios de votos de los diputados presentes, luego de una petición formulada por el diputado Manolo Rojas (PDC).

El legislador recordó que la iniciativa plantea la modificación de la Ley N° 1352, de 14 de octubre de 2020, que establece un periodo de arraigo de tres meses para exservidores públicos tras el final de su gestión.

Rojas explicó que la modificación es necesaria debido a que el plazo vigente fenece el 14 de febrero, por lo que se busca garantizar que exautoridades y exservidores públicos permanezcan en el país mientras la Contraloría General del Estado elabora informes de responsabilidad civil, administrativa y penal vinculados a denuncias de presuntos hechos de corrupción durante gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mira la programación en Red Uno Play