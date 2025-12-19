Cámara de Diputados declara cuarto intermedio hasta el sábado para designar vocales de los TED

La Cámara de Diputados no pudo tratar este viernes la designación de vocales para los Tribunales Electorales Departamentales (TED), debido a que las ternas de candidatos aún no fueron remitidas por las nueve asambleas legislativas departamentales.

Ante esta situación, el pleno de Diputados decidió declarar un cuarto intermedio y anunció la reanudación de la sesión para este sábado 20 de diciembre a las 15:30, a la espera de que se completen las postulaciones pendientes.

Según la normativa vigente, la Cámara de Diputados debe elegir a cuatro vocales titulares y cuatro suplentes por cada TED, mientras que un vocal adicional es designado directamente por el presidente del Estado, completando así la composición de cada tribunal.

El proceso no puede avanzar sin la totalidad de las ternas, lo que obliga a esperar la respuesta de las asambleas departamentales para que el Legislativo continúe con el tratamiento de la elección.

Mira la programación en Red Uno Play