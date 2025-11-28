TEMAS DE HOY:
Política

Cámara de Diputados convoca a sesión para tratar ley transitoria de selección de vocales del TSE

Antes de su debate en el pleno, el proyecto debe culminar su revisión en la Comisión de Constitución de Diputados, instancia que paralizó el tratamiento en detalle del texto normativo.

Hans Franco

28/11/2025 17:22

Foto: Cámara de Diputados convoca a debatir ley de selección de vocales
La Paz

La Cámara de Diputados emitió este viernes la convocatoria para la 11ª Sesión Ordinaria, que se realizará el lunes 1 de diciembre a las 11:00, con el objetivo de considerar el Proyecto de Ley CS Nº 213/2024-2025, denominado “Ley Transitoria de Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

La norma es clave para viabilizar el proceso de renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en un contexto en el que se requiere garantizar la continuidad del calendario democrático y evitar cualquier vacío institucional.

Sin embargo, antes de su debate en el pleno, el proyecto debe culminar su revisión en la Comisión de Constitución de Diputados, instancia que paralizó el tratamiento en detalle del texto normativo. El punto de desacuerdo se encuentra en el artículo 29, referido a los criterios de probidad y ética que deben cumplir los postulantes al cargo de vocal del TSE.

La falta de consenso en esta disposición detuvo el avance técnico del proyecto, generando preocupación en distintas fuerzas políticas por el riesgo de retrasar la aprobación de una ley considerada urgente para el proceso electoral.

Cabe recordar que cuatro vocales electorales fenecen su mandato el viernes 19 de diciembre y deben ser reemplazados por la Asamblea Legislativa para evitar que se perjudique la organización de las elecciones subnacionales de marzo del 2026.  

Mire la convocatoria de la Cámara de Diputados: 

