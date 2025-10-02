Diputada dice que no estaba durmiendo en sesión, sino "dando un examen"

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Zulay Mamani, salió al cruce de las críticas generadas tras la difusión de un video donde se la ve aparentemente dormida en plena sesión de la Cámara Baja. La legisladora negó enfáticamente las acusaciones y aseguró que, en realidad, estaba rindiendo un examen virtual de posgrado.

"Hermanos y hermanas, yo no estaba durmiendo, estaba dando un examen de posgrado", declaró la diputada Mamani, según recoge Erbol, respondiendo a la polémica viralizada en redes sociales y medios de comunicación.

La asambleísta, que es arquitecta de profesión y dijo que cursa una maestría en Planificación y Urbanismo, explicó que fue captada mientras utilizaba su celular para el examen. Atribuyó el ángulo y la percepción de estar dormida a su vestimenta: "Generalmente las mujeres de pollera cuando nos agachamos es que el sombrero se baja y es ahí donde me pesca la cámara", agregó.

Mamani rechazó la idea de que pudiera quedarse dormida dada la disposición del hemiciclo: "De mi curul al frente hay cuatro cámaras prácticamente, ¿Cómo puedo dormir de día?", afirmó.

Denuncia acoso y violencia política

La diputada fue más allá y calificó la difusión del video como un acto de acoso y violencia política, sugiriendo que el ataque proviene del propio gobierno central. "Las mujeres sufrimos el acoso y la violencia política. Es muy lamentable este acoso que viene desde el gobierno central. Y peor, a una mujer", aseveró.

Asimismo, Mamani justificó la necesidad de estudiar y superarse mientras ejerce su cargo. "Recalco, hermanos y hermanos, yo no estaba durmiendo, estaba dando un examen de posgrado porque también hay que tener conocimiento, no es venir a la Cámara y estar ahí levantando la mano", concluyó.

