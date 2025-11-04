Cámara de Diputados designa directiva ‘ad hoc’ para definir autoridad legislativa

La nueva Cámara de Diputados instaló este martes su primera sesión preparatoria con miras a la elección de la directiva titular para la gestión legislativa 2025-2026.

El encuentro comenzó pasadas las 11:30, con una hora de retraso, y permitió la conformación de una directiva ‘ad hoc’ que estará encargada de conducir el proceso de elección de las nuevas autoridades camarales.

La directiva provisional está presidida por José Maldonado Gemio, acompañado por Juan Del Granado como primer vicepresidente; Lissa Claros Lora, segunda vicepresidenta; Carlos Alarcón, primer secretario; María Khaline Moreno Cárdenas, segunda secretaria; José Luis Porcel, tercer secretario; y Alejandro Reyes, cuarto secretario.

Los integrantes de esta mesa cuentan con experiencia legislativa y tendrán la responsabilidad de dirigir la sesión en la que se definirá la presidencia y los demás cargos titulares para la legislatura 2025-2026.

Durante la sesión, también se aprobó la conformación de la comisión de revisión de credenciales, integrada por Katerine Pinto (PDC), Marina Cachambi (Unidad), Susana Campos (Libre), David Montaño (APB-Súmate), Sandra Hinojosa (Alianza Popular), Inocencio Carvajal (MAS) y Eliseo Antezana (Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate - BIA-Yuqui).

Tras esa designación, la sesión fue declarada en cuarto intermedio hasta las 15:00, cuando se prevé retomar el debate para la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados.

