Trágico choque entre minibús y flota en Cochabamba deja ocho fallecidos

U fatal accidente registrado en la carretera Cochabamba – La Paz dejó al menos ocho personas fallecidas luego de la colisión entre un minibús y un ómnibus de transporte interdepartamental, según el reporte policial.

El impacto provocó que el conductor del bus perdiera el control, derivando en el embarrancamiento del vehículo en una zona de alta pendiente. El hecho ocurrió la mañana de este sábado en el sector de Challa Grande, Confital, en el límite entre Cochabamba y Oruro.

De acuerdo con los primeros informes, el bus se precipitó aproximadamente 100 metros tras el choque, dejando además varios pasajeros heridos, algunos de ellos atrapados en el interior del motorizado. La flota había salido de Cochabamba con destino a La Paz alrededor de las 23:00, transportando a 43 pasajeros, y el accidente se registró cerca del mediodía.

Las condiciones climatológicas adversas, como la intensa nevada, sumadas a trabajos de mantenimiento en la vía, complicaron la circulación y podrían haber sido factores que contribuyeron al accidente.

En las imágenes difundidas se observa a ambos vehículos con graves daños, evidenciando la fuerza del impacto. Autoridades de tránsito y equipos de emergencia se encuentran en el lugar realizando las labores correspondientes para atender a los heridos y determinar las causas del accidente.

