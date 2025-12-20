La Gobernación de Santa Cruz declaró alerta naranja ante la previsión de precipitaciones intensas que se registrarán desde este sábado 20 hasta el domingo 28 de diciembre, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayor intensidad de las lluvias se presentará en las cuencas de los ríos Piraí, Yapacaní e Ichilo, lo que incrementa el riesgo de crecidas, desbordes e inundaciones en zonas aledañas.

Las provincias en riesgo son: Andrés Ibáñez, Obispo Santistevan, Ichilo, Sara, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Vallegrande y Florida, donde se prevé un impacto variable según la evolución del fenómeno climático.

Ante este escenario, la Gobernación recomienda a la población evitar acercarse a las riberas de los ríos, mantenerse informada por canales oficiales y acatar las indicaciones de las autoridades, con el objetivo de tomar medidas preventivas inmediatas y reducir riesgos.

Cabe recordar que el departamento de Santa Cruz fue declarado en desastre tras las lluvias registradas la pasada semana, que dejaron más de una veintena de personas fallecidas, principalmente en la zona de El Torno, que aún se encuentra en proceso de recuperación.

