Tras una semifinal de alto nivel, solo tres equipos continúan en competencia y se preparan para una gala decisiva donde el público tendrá la última palabra.
20/12/2025 7:57
Luego de vivirse la semana más intensa de La Gran Batalla, el pasado jueves los cuatro equipos clasificados a la semifinal lo dieron todo sobre el escenario en su intento por seguir avanzando hacia la gran final.
Con puestas en escena impecables, los famosos y sus academias de baile demostraron talento, disciplina y profesionalismo en cada presentación, elevando el nivel de la competencia y dejando al jurado con una difícil decisión.
Tras una dura deliberación, el jurado anunció que uno de los equipos debía despedirse del programa, quedando a solo un paso de la final y definiendo así a los tres finalistas de la temporada.
Los tres equipos finalistas de La Gran Batalla son:
Diego Paredes y la Academia Vibra Dance
Génesis y la Academia Factory
Juandy y la Academia Legacy
Ahora, los finalistas medirán toda su fuerza este domingo, en una gala especial y diferente, donde el público será el gran protagonista. Los televidentes podrán votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y definir quién se llevará el premio mayor y se coronará como campeón de La Gran Batalla.
