Luego de vivirse la semana más intensa de La Gran Batalla, el pasado jueves los cuatro equipos clasificados a la semifinal lo dieron todo sobre el escenario en su intento por seguir avanzando hacia la gran final.

Con puestas en escena impecables, los famosos y sus academias de baile demostraron talento, disciplina y profesionalismo en cada presentación, elevando el nivel de la competencia y dejando al jurado con una difícil decisión.

Tras una dura deliberación, el jurado anunció que uno de los equipos debía despedirse del programa, quedando a solo un paso de la final y definiendo así a los tres finalistas de la temporada.

Los tres equipos finalistas de La Gran Batalla son:

Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

Génesis y la Academia Factory

Juandy y la Academia Legacy

Ahora, los finalistas medirán toda su fuerza este domingo, en una gala especial y diferente, donde el público será el gran protagonista. Los televidentes podrán votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y definir quién se llevará el premio mayor y se coronará como campeón de La Gran Batalla.

