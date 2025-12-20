TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Tres equipos buscan la corona: ellos son los finalistas de La Gran Batalla

Tras una semifinal de alto nivel, solo tres equipos continúan en competencia y se preparan para una gala decisiva donde el público tendrá la última palabra.

Silvia Sanchez

20/12/2025 7:57

Santa Cruz, Bolivia

Luego de vivirse la semana más intensa de La Gran Batalla, el pasado jueves los cuatro equipos clasificados a la semifinal lo dieron todo sobre el escenario en su intento por seguir avanzando hacia la gran final.

Con puestas en escena impecables, los famosos y sus academias de baile demostraron talento, disciplina y profesionalismo en cada presentación, elevando el nivel de la competencia y dejando al jurado con una difícil decisión.

Tras una dura deliberación, el jurado anunció que uno de los equipos debía despedirse del programa, quedando a solo un paso de la final y definiendo así a los tres finalistas de la temporada.

Los tres equipos finalistas de La Gran Batalla son:

  • Diego Paredes y la Academia Vibra Dance

  • Génesis y la Academia Factory

  • Juandy y la Academia Legacy

Ahora, los finalistas medirán toda su fuerza este domingo, en una gala especial y diferente, donde el público será el gran protagonista. Los televidentes podrán votar por su favorito ingresando a voto.reduno.com.bo y definir quién se llevará el premio mayor y se coronará como campeón de La Gran Batalla.

