Una voz que hizo llorar: Kevin Córdova brilla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El protagonista fue Kevin Córdova, joven de 23 años proveniente de Cochabamba, quien además de dedicarse a un negocio de comida rápida decidió subir al escenario para perseguir su sueño en la música.

Para su audición eligió interpretar “Contigo en la Distancia”, tema popularizado por Luis Miguel, logrando una presentación cargada de emoción que impactó al jurado.

Una interpretación que tocó el corazón

La actuación no solo destacó por su voz, sino también por la sensibilidad con la que interpretó la canción.

La jueza Alenir Echeverría fue quien mostró la reacción más emotiva, rompiendo en llanto al recordar momentos de su infancia y la relación con su familia.

“Tienes una voz excepcional, y lo más excepcional es lo que transmites al cantar. Quiero agradecerte por llegar hasta mi corazón”.

La artista recordó que la canción le trajo recuerdos de su padre y de los momentos en los que cantaban juntos en familia.

“Mi papá y yo cantábamos mucho. Tengo la fortuna de que todos mis hermanos cantan y escuchar esta canción me trajo recuerdos hermosos de mi padre. Estas lágrimas son de emoción y amor puro”.

El jurado le da su voto de confianza

El jurado Marco Veizaga también destacó la conexión que logró generar en el escenario.

“No diré más, me encantó tu forma de transmitir eso que haces con la música. Mereces una silla”.

Por su parte, Tito Larenti y Diego Ríos coincidieron en valorar el color de su voz y el potencial artístico que podría desarrollar en la competencia.

Con el apoyo unánime del jurado, Kevin Córdova consiguió una silla y avanzó a la siguiente etapa del programa.

Su presentación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, demostrando que en La Gran Batalla no solo importa la técnica, sino también la capacidad de transmitir emociones desde el escenario.

