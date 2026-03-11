Con solo 18 años, Luciano Palacio conquista al jurado en La Gran Batalla

La segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, cerró con una presentación que logró conquistar al jurado.

El protagonista fue Luciano Palacio, joven de 18 años proveniente de Tarija, quien subió al escenario más grande de la televisión boliviana para interpretar “La Culpable”, canción popularizada por el reconocido folclorista argentino Chaqueño Palavecino.

Su interpretación, cargada de sentimiento y frescura, generó una reacción positiva inmediata entre los jueces, quienes coincidieron en destacar su talento.

Elogios del jurado

El primero en dar su devolución fue Diego Ríos, quien resaltó la naturalidad y frescura de su voz.

“Muy linda… para mí sí merece una silla”.

La jueza Alenir Echeverría también valoró el talento del joven intérprete y el futuro que podría tener en la música.

“Otra voz que dice mucho… merece una silla”.

Apoyo unánime

El jurado Tito Larenti no dudó en darle la bienvenida a la competencia y respaldar su avance.

Finalmente, Marco Veizaga se sumó al apoyo general del jurado, otorgándole su voto de confianza.

Con el respaldo de los cuatro jueces, Luciano Palacio consiguió una silla y avanzó a la siguiente etapa de La Gran Batalla: Duelo de Voces, consolidándose como una de las voces jóvenes que empieza a destacar en el reality.

