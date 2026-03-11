“Hubo desafinación”: Estefanía Bernal se convierte en la primera eliminada

La segunda participante en subir al escenario durante la segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, fue Estefanía Bernal, joven proveniente de La Paz.

La concursante interpretó “Mil Horas”, canción del músico argentino Andrés Calamaro, con la esperanza de convencer al jurado y avanzar a la siguiente etapa del programa. Sin embargo, la presentación no logró cumplir ese objetivo.

Observaciones del jurado

Durante la ronda de evaluación, los jueces coincidieron en señalar problemas de afinación y control vocal durante la interpretación.

El primero en dar su veredicto fue Marco Veizaga, quien destacó que la participante haya llegado hasta esa instancia, pero señaló dificultades técnicas en su presentación.

“Desde ya, el estar acá es un lujo total… pero debo decirte algo complicado: el flujo de aire que tienes es descontrolado y algo importante es la afinación. Tienes que cuidar mucho el descontrol de volumen. Duele, pero no mereces silla”.

Por su parte, Diego Ríos observó que la concursante parecía más concentrada en los monitores y en la estética de su presentación que en la interpretación vocal.

“Creo que estabas más pendiente del monitor y de cómo estabas estéticamente que de cómo estabas cantando. El manejo del micrófono es importante, hay errores que corregir, pero esta noche no mereces silla”.

Decisión unánime

El jurado Tito Larenti también fue contundente en su evaluación, señalando que la participante no logró convencer con su actuación.

“Ella lo que quería era una pasarela más que un escenario, no merece silla”.

Finalmente, Alenir Echeverría coincidió con las observaciones de sus compañeros y remarcó las desafinaciones que se presentaron durante la canción.

Con la decisión unánime del jurado, Estefanía Bernal quedó eliminada en la primera etapa del programa, convirtiéndose en la primera participante en despedirse de la competencia en esta segunda noche de audiciones en vivo.

