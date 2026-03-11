Dividió al jurado, pero consiguió su silla: Noelia Barrientos avanza en La Gran Batalla

La cuarta presentación de la segunda noche de audiciones en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, estuvo a cargo de Noelia Barrientos, participante de 29 años proveniente de La Paz.

La concursante llegó al escenario con una propuesta de arte urbano, interpretando la canción “Yo, yo y yo” de la artista argentina Cazzu.

Su presentación generó opiniones divididas en el jurado, que debatió sobre su estilo, técnica vocal y energía sobre el escenario.

Una actitud que conquistó a parte del jurado

El primero en reaccionar fue Marco Veizaga, quien destacó la actitud y presencia escénica de la participante, otorgándole su voto de confianza.

“Desde el inicio me compraste, me encantó esa actitud tan potente. Me vendiste todo, me encantó la postura desde el inicio hasta terminar. Esa originalidad y energía, para mí sí mereces silla”.

Críticas y dudas en la evaluación

La jueza Alenir Echeverría tuvo una opinión diferente y señaló que la concursante aún necesita trabajar varios aspectos de su técnica vocal.

“Para mí hay muchas cosas que mejorar en tu voz… considero que te falta muchísimo, para mí no merece silla”.

En la misma línea, el jurado Tito Larenti reconoció que la propuesta era interesante, pero consideró que todavía no estaba lista para avanzar.

“Puede haber un exceso de energía… entiendo que buscas identidad artística, me parece interesante, sin embargo, no merece silla”.

Consenso final y una oportunidad

El voto de Diego Ríos fue clave, ya que decidió apoyar a la participante y destacar su estilo propio.

Ante el empate en las votaciones, los jueces deliberaron brevemente y decidieron darle una oportunidad dentro de la competencia.

Finalmente, Tito Larenti anunció la decisión final:

“Me dicen, démosle una oportunidad… así que adelante”.

De esta manera, Noelia Barrientos consiguió una silla y continúa en la competencia, sumándose a los participantes que avanzan en la segunda noche del reality musical.

