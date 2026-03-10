Sereci amplía horario de atención por largas filas en Cochabamba

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Cochabamba amplió sus horarios de atención ante las largas filas y reclamos por demoras de ciudadanos que acuden a realizar distintos trámites.

El director del Sereci Cochabamba, Jesús Soria, informó que la atención regular es de 8:30 a 16:30. Sin embargo, debido a la alta demanda, el personal comienza a atender desde las 8:00 y permanece hasta atender a la última persona que se encuentra en la fila.

Explicó que se analiza retomar el sistema de fichas por internet o habilitar apoyo para que los ciudadanos puedan agendar citas o reservar turnos, con el objetivo de ordenar la atención. No obstante, indicó que primero se debe garantizar el servicio presencial.

Soria señaló que el sistema de citas en línea fue suspendido temporalmente debido a que la institución está concentrada en las actividades relacionadas con el proceso electoral subnacional y a recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.

Para agilizar los trámites, el Sereci habilitó ventanillas especiales como la 13 y 15 destinadas a gestiones rápidas. Sin embargo, algunos trámites más complejos, como la emisión de partidas duplicadas o apostillas internacionales, pueden tardar entre 30 y 45 minutos debido a su nivel de especialización.

La institución continúa evaluando nuevas medidas para mejorar la atención y reducir las filas que se registran en su oficina central.

