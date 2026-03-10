TEMAS DE HOY:
Jukus Joyero desaparecido en Cochabamba hombre macheteado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Sereci amplía horario de atención por largas filas en Cochabamba

El director del Sereci Cochabamba, Jesús Soria, informó que la atención regular es de 8:30 a 16:30. Sin embargo, debido a la alta demanda, el personal comienza a atender desde las 8:00 y permanece hasta atender a la última persona que se encuentra en la fila.

Cristina Cotari

10/03/2026 13:23

El director del Sereci Cochabamba, Jesús Soria. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Cochabamba amplió sus horarios de atención ante las largas filas y reclamos por demoras de ciudadanos que acuden a realizar distintos trámites.

El director del Sereci Cochabamba, Jesús Soria, informó que la atención regular es de 8:30 a 16:30. Sin embargo, debido a la alta demanda, el personal comienza a atender desde las 8:00 y permanece hasta atender a la última persona que se encuentra en la fila.

 

 

Explicó que se analiza retomar el sistema de fichas por internet o habilitar apoyo para que los ciudadanos puedan agendar citas o reservar turnos, con el objetivo de ordenar la atención. No obstante, indicó que primero se debe garantizar el servicio presencial.

Soria señaló que el sistema de citas en línea fue suspendido temporalmente debido a que la institución está concentrada en las actividades relacionadas con el proceso electoral subnacional y a recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. 

Para agilizar los trámites, el Sereci habilitó ventanillas especiales como la 13 y 15 destinadas a gestiones rápidas. Sin embargo, algunos trámites más complejos, como la emisión de partidas duplicadas o apostillas internacionales, pueden tardar entre 30 y 45 minutos debido a su nivel de especialización.

La institución continúa evaluando nuevas medidas para mejorar la atención y reducir las filas que se registran en su oficina central.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD