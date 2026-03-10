Instalan letreros para mostrar la fauna recuperada de la laguna Alalay en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba instaló 15 letreros informativos sobre la fauna en la Laguna Alalay para que la población conozca las especies que habitan en el lugar.
10/03/2026 11:58
Escuchar esta nota
La Alcaldía de Cochabamba instaló letreros informativos sobre la fauna en la Laguna Alalay con el objetivo de que la población conozca las especies que habitan en este ecosistema.
“Son letreros de información para que la población vea que el ecosistema ha vuelto a la vida. La laguna está mejor que nunca”, afirmó.
Explicó que la recuperación del ecosistema fue posible gracias a trabajos realizados en los últimos años, entre ellos el dragado del lago.
“Hace dos años no había agua ni animales. Se mejoró, se dragó y en dos años volvió el ecosistema”, señaló.
Según los datos de la Dirección de Medio Ambiente, actualmente la laguna alberga más de 36 especies acuáticas y más de 260 especies de aves, entre residentes y migratorias. También se identificaron tres tipos de peces: platincho, carpa y pez mosquito, este último contribuye al control natural de insectos en el lugar.
El biólogo José Balderrama explicó que en la laguna existen dos grandes grupos de aves: las residentes, que permanecen todo el año, y las migratorias, que llegan en determinadas temporadas.
Las autoridades también anunciaron que continuarán las acciones de restauración ambiental. Este jueves se realizará una jornada de reforestación en el sector norte de la laguna, donde se plantarán más de mil plantines.
La Alcaldía invitó a la población a sumarse a las actividades de cuidado y recuperación de la laguna, considerada uno de los principales espacios naturales de la ciudad.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30