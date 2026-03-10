Instalan letreros para mostrar la fauna recuperada de la laguna Alalay en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba instaló letreros informativos sobre la fauna en la Laguna Alalay con el objetivo de que la población conozca las especies que habitan en este ecosistema.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que se colocaron 15 letreros a lo largo del recorrido, principalmente en el lado norte del espejo de agua.

“Son letreros de información para que la población vea que el ecosistema ha vuelto a la vida. La laguna está mejor que nunca”, afirmó.

Explicó que la recuperación del ecosistema fue posible gracias a trabajos realizados en los últimos años, entre ellos el dragado del lago.

“Hace dos años no había agua ni animales. Se mejoró, se dragó y en dos años volvió el ecosistema”, señaló.

Según los datos de la Dirección de Medio Ambiente, actualmente la laguna alberga más de 36 especies acuáticas y más de 260 especies de aves, entre residentes y migratorias. También se identificaron tres tipos de peces: platincho, carpa y pez mosquito, este último contribuye al control natural de insectos en el lugar.

El biólogo José Balderrama explicó que en la laguna existen dos grandes grupos de aves: las residentes, que permanecen todo el año, y las migratorias, que llegan en determinadas temporadas.

Durante el último monitoreo se registraron al menos 36 especies de aves y cerca de 3.500 individuos, lo que refleja la recuperación del ecosistema.

Las autoridades también anunciaron que continuarán las acciones de restauración ambiental. Este jueves se realizará una jornada de reforestación en el sector norte de la laguna, donde se plantarán más de mil plantines.

La Alcaldía invitó a la población a sumarse a las actividades de cuidado y recuperación de la laguna, considerada uno de los principales espacios naturales de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play