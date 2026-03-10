"Quiero luchar por mi hijo": Joven madre busca Bs. 60.000 para crucial cirugía de corazón

Jeidy Calderón Hinojosa, una joven de 19 años oriunda de Vallegrande, enfrenta una batalla crítica contra una cardiopatía congénita y un soplo cardíaco. "Mi motivación es mi bebé, por él quiero luchar, quiero verlo crecer, por él estoy aquí", manifestó la paciente conmovida.

La enfermedad fue detectada de casualidad durante una consulta médica por un dolor estomacal tras años de vivir en el campo sin revisiones.

Jeidy explicó que los doctores le advirtieron sobre la urgencia: "Mi corazón ha ido creciendo; ahora todavía estoy a tiempo para poder operarme".

El diagnóstico indica que requiere una compleja cirugía a corazón abierto en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz. La joven detalló la magnitud del costo: "Solo para entrar a quirófano son Bs. 40 mil, y de ahí saldría a terapia intensiva".

A este monto se suman los gastos de recuperación, que ascienden a Bs. 1.000 diarios, además de una extensa lista de fármacos pendientes. "Tengo cinco hojas de una receta, he comprado algo, pero falta bastante", lamentó la madre vallegrandina.

La familia estima que el presupuesto total para cubrir la operación y el postoperatorio alcanza los Bs. 60.000.

Su madre, una agricultora de 50 años que no sabe leer ni escribir, se encuentra imposibilitada de cubrir semejante suma económica.

Jeidy se encuentra actualmente sola en la capital cruceña tras haberse separado por primera vez de su hijo de tres años. "A mí me duele dejarlo, pero es por mi bien y por el de él; hoy me preguntaba dónde estaba", relató con tristeza.

La paciente tiene programada su internación para este miércoles, con la mirada puesta en la cirugía fijada para el próximo martes.

Ante la complejidad del cuadro, la joven pidió apoyo: "Necesito 10 donantes de sangre hasta el día sábado, por favor".

La comunidad puede canalizar sus donaciones para que Jeidy logre superar esta intervención y regrese pronto a su hogar. "Sé que con la ayuda de Dios y de todos voy a recuperarme", concluyó la joven antes de ingresar al hospital.

Mira la programación en Red Uno Play