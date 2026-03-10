Nuevo modus operandi: Investigador chileno señala que bandas criminales captan a menores bolivianos para el tráfico de vehículos robados

Las organizaciones criminales han instaurado un nuevo y alarmante modus operandi basado en el reclutamiento de menores de edad bolivianos. Estos jóvenes son captados para trasladar vehículos robados desde Chile hacia territorio nacional a cambio de promesas de dinero fácil.

Hugo Bustos, director del grupo de búsqueda de vehículos en Chile, advirtió sobre un gran incremento de ciudadanos bolivianos menores de edad en estas operaciones.

"En menos de un mes ya había 87 bolivianos detenidos; incluso tienen a 26 en prisión preventiva solo este año", detalló el especialista.

En operativos recientes en la zona fronteriza, carabineros capturaron a tres ciudadanos bolivianos tras el robo de motorizados de alta gama. Según los reportes, dos de los implicados fueron interceptados en Arica cuando se encontraban a pocos kilómetros de alcanzar la frontera.

Bustos explicó que los detenidos suelen ser personas sin estudios que repiten un mismo discurso sobre su contratación.

"Informan que fueron reclutados por bandas de Bolivia que los contratan como conductores para pasar los vehículos", afirmó el director.

Las investigaciones señalan que estas organizaciones operan principalmente en pueblos del altiplano cercanos a la zona limítrofe. El destino final de los motorizados robados suele ser el interior del país, específicamente para su comercialización en ferias como la de Uncía, en Potosí.

Ante esta crisis, el gobierno chileno se encuentra implementando el plan “Escudo Fronterizo” para desplegar controles contra el contrabando y el narcotráfico. Por su parte, el diputado chileno Sebastián Videla financió maquinaria para excavar zanjas en la comuna de Ollagüe, asegurando que asumirá las consecuencias de cerrar el paso.

La semana pasada se registraron 12 operativos que permitieron la recuperación de 22 vehículos robados en la región de Iquique y Antofagasta. En estas intervenciones se ratificó la tendencia de captación juvenil, pues de tres detenidos en una acción específica, dos eran menores.

Finalmente, Bustos destacó que existen operativos coordinados donde incluso cuatro oficiales bolivianos resultaron detenidos en su propio país. "Ojalá que haya un trabajo conjunto entre ambos presidentes y que haya un cambio", concluyó el experto sobre la situación binacional.

