El presidente Rodrigo Paz aseguró que su reciente visita a Estados Unidos permitió consolidar una relación estratégica con Washington en temas vinculados a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

“Pero, a su vez, la acción dada en Estados Unidos ha permitido la apertura de comercio, la apertura de proyectos bilaterales y de intereses mutuos que significa inversión en Bolivia a través de Estados Unidos, que tiene conectividad con el mundo”, declaró el mandatario.

La agenda internacional de Paz continuará esta semana con un viaje a Chile, donde asistirá a la posesión presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una reunión el pasado sábado en el marco de una cumbre organizada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El jefe de Estado también confirmó la próxima visita a Bolivia del rey de España, Felipe VI, en el marco de su política exterior resumida en la premisa “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”, con la cual busca atraer inversiones y financiamiento internacional.

La agenda diplomática del mandatario continuará entre el 13 y 19 de marzo con una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y avanzar en proyectos relacionados con infraestructura, energía y conectividad.

