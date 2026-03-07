Bolivia busca consolidar un nuevo espacio de cooperación en el continente, afirmó Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el país busca asumir un papel más activo en la cooperación regional y en la construcción de un nuevo espacio de desarrollo entre naciones del continente.

Durante una intervención pública, el mandatario señaló que los desafíos y oportunidades de América se entienden dentro de un contexto continental amplio, destacando que el continente americano se extiende “de norte a sur, de sur a norte”, a diferencia de otras regiones del mundo.

En ese marco, Paz explicó que Bolivia participa en distintos encuentros y gestiones diplomáticas orientadas a fortalecer las relaciones internacionales. Entre ellas mencionó la expectativa de asistir el próximo 11 a la asunción del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, así como la posibilidad de coincidir con la visita del Felipe VI en la región.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas tiene previsto un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se buscará fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en temas de cooperación regional.

El mandatario sostuvo que las aspiraciones de Bolivia son similares a las de otros países del continente: promover el desarrollo económico y abrir nuevos espacios de cooperación entre Estados.

En ese sentido, enfatizó que Bolivia tiene un papel clave dentro de la región, particularmente en materia de seguridad hemisférica. “No se puede tener seguridad hemisférica en el sur del continente sin la participación de Bolivia”, afirmó.

Finalmente, Paz aseguró que el país busca consolidar un nuevo rol basado en la cooperación, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las relaciones con otras naciones del continente.

