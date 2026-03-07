Feriados 2026 en Bolivia: cuándo cae Semana Santa y qué días no se trabaja

En Bolivia, el único feriado nacional inamovible durante Semana Santa es el Viernes Santo, que en 2026 se celebrará el viernes 3 de abril.

Esta fecha generará un fin de semana largo con suspensión de actividades laborales y educativas, lo que tradicionalmente impulsa el turismo interno y los viajes familiares.

¿Qué pasa con el Jueves Santo?

El jueves 2 de abril, conocido como Jueves Santo, no es feriado nacional, por lo que se mantiene como jornada laboral regular. Sin embargo, en algunas instituciones públicas y privadas se acostumbra aplicar horario continuo.

En el caso del sector privado, los trabajadores que deban prestar servicios el Viernes Santo y no reciban descanso compensatorio tienen derecho al pago doble, lo que en la práctica representa pago triple por ese día trabajado.

Calendario de feriados en Bolivia para 2026

Después del Viernes Santo (3 de abril), estos son los principales feriados nacionales que restan en el año:

1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo

4 y 5 de junio (jueves y viernes) – Corpus Christi

22 de junio (lunes) – Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (traslado)

6 y 7 de agosto (jueves y viernes) – Día de la Independencia de Bolivia

2 de noviembre (lunes) – Día de Todos los Difuntos

25 de diciembre (viernes) – Navidad

Así que, si estabas esperando el próximo descanso en la rutina, marca en el calendario el viernes 3 de abril, ya que abrirá uno de los primeros fines de semana largos del año.

Y si ya planeas una escapada, 2026 traerá varios feriados extendidos ideales para recorrer diferentes destinos de Bolivia.

