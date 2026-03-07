Intento de infanticidio en El Alto: tres niños están hospitalizados y su madre es la principal sospechosa

Un presunto intento de infanticidio fue denunciado este sábado en la ciudad de El Alto, donde tres niños resultaron gravemente heridos y permanecen internados en un centro médico. La principal sospechosa es su propia madre, quien actualmente es buscada por la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la mujer habría dado de ingerir kerosene a los menores, cuyas edades oscilan entre los 4 y 11 años. Posteriormente, presuntamente les habría provocado cortes en las muñecas antes de darse a la fuga.

Los tres niños fueron trasladados de emergencia al Hospital del Norte, donde reciben atención médica especializada.

“El mayor está grave, los dos menores están peleando por la vida”, relató un familiar de las víctimas, quien además confirmó que la madre abandonó el lugar tras el hecho. “Se ha fugado”, agregó.

La Policía activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la mujer, quien —según la denuncia presentada por los familiares— es la principal sospechosa de este caso.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en investigación y no descartan que se trate de un intento de infanticidio, mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play