El Ministerio Público de Bolivia inició una investigación por el delito de infanticidio tras la muerte de un niño de un año y cuatro meses de edad en el municipio de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que la investigación se abrió en contra de Yuliana P. C. (20) y Walter R. M. (27), quienes son investigados como presuntos responsables del fallecimiento del menor.

Según el reporte médico, el niño fue trasladado por sus familiares a un centro de salud sin signos vitales. Los familiares indicaron inicialmente que el menor habría sufrido una caída de la cama, tras la cual perdió el conocimiento.

“Ante este hecho, el Ministerio Público inició la investigación por el delito de infanticidio con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento”, explicó Zeballos.

Cómo ocurrió el hecho

El fiscal del caso, Nadir Zambrana Moreno, informó que el hecho ocurrió el viernes 6 de marzo de 2026, aproximadamente a las 13:45, cuando personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cotoca recibió una llamada del médico general del Centro de Salud El Carmen.

El profesional alertó que había ingresado un menor trasladado por sus familiares, quienes señalaron que el niño habría sufrido una caída que le provocó la pérdida de conocimiento.

Posteriormente, los investigadores tomaron contacto con la madre del menor, quien declaró que dejó a su hijo durmiendo en la cama mientras salió al mercado a comprar alimentos, quedando el niño al cuidado de su pareja.

Tras conocerse estos antecedentes, ambos fueron aprehendidos y serán imputados en las próximas horas mientras continúan las investigaciones.

Resultado de la autopsia

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue municipal de Pampa de la Isla para la realización de la autopsia médico legal.

El examen forense determinó que la causa de la muerte fue:

Traumatismo craneoencefálico severo

Lesión de centros nerviosos superiores

Hematomas subdural y aracnoideo

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades en este caso.

