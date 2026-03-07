La campaña electoral se intensifica en Santa Cruz: Libre llega a cada hogar con su propuesta de gobierno

En la recta final hacia las elecciones subnacionales, la alianza política Libre redobla sus esfuerzos en el departamento de Santa Cruz, apostando por el contacto directo con la ciudadanía a través de un intenso trabajo de campaña puerta a puerta.

El candidato a gobernador, JP Velasco, acompañado por la candidata a primera asambleísta poblacional por Santa Cruz, María René Álvarez, lidera una extensa agenda de recorridos por los distintos distritos y barrios del departamento. Hogar por hogar, Libre se reúne con las familias cruceñas para compartir los lineamientos de su plan de gobierno y escuchar de primera mano las necesidades de la población.

"Llevamos en el corazón la convicción de conversar con cada vecino sobre el poder transformador de un voto emitido de manera consciente y correcta", destacaron durante uno de los recorridos, en los que la proximidad con el elector se convierte en el eje central de la campaña.

El equipo de Libre expresó su profundo agradecimiento "a quienes, con su dedicación, siembran esperanza y compromiso en cada paso". En un mensaje dirigido a los ciudadanos, reiteraron su determinación en esta etapa decisiva: "No bajamos los brazos. Todos los días, hasta el final, seguimos trabajando por Santa Cruz".

