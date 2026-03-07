El influencer mexicano Juan Bertheau, conocido en redes como Berth Oh, visitó recientemente el Zoológico de Ichikawa y generó preocupación entre miles de usuarios tras mostrar las condiciones en las que vive macaco japonés llamado Punch, que se volvió viral en internet.

En las últimas semanas, el caso de Punch ha conmovido a internautas de todo el mundo. El pequeño mono fue rechazado por su madre al nacer y encontró consuelo en un peluche de IKEA, que los cuidadores le dieron como una especie de madre sustituta para brindarle seguridad.

Fue en febrero cuando el zoológico presentó por primera vez a Punch en redes sociales, lo que generó gran interés internacional. Desde entonces, visitantes de diferentes países han viajado hasta la ciudad de Ichikawa, en Japón, para conocer al pequeño macaco.

Lo que vio el influencer

El pasado 1 de marzo, Juan Bertheau acudió al zoológico para ver a Punch, pero lo que encontró fue muy distinto a lo que esperaba.

Aunque el zoológico aseguró que el macaco ya se había integrado a la manada tras una agresión inicial de otros monos, el creador de contenido afirmó que durante su visita el animal permanecía apartado.

“Toda la manada está ahí, todos están felices, juntándose, limpiándose entre ellos, y el monito sí está bien apartado”, comentó en un video publicado en YouTube.

El influencer también cuestionó las condiciones del lugar y aseguró que el zoológico se encuentra en mal estado, pese a la reciente viralidad del caso.

“Está deshecho de verdad el zoológico… está en súper mal estado. Uno pensaría que en Japón todo es perfecto, pero no siempre es así”, señaló.

Solo 10 minutos para verlo

Según explicó, debido a la gran cantidad de visitantes que llegan diariamente para conocer al macaco, el zoológico permite observar a Punch durante apenas 10 minutos por grupo.

A pesar de sus críticas, Bertheau también destacó el esfuerzo de los trabajadores del zoológico, quienes —según dijo— intentan brindar el mejor cuidado posible a los animales, aunque su labor no esté bien remunerada.

Piden que Punch sea trasladado

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, principalmente entre usuarios mexicanos, quienes expresaron tristeza al ver al macaco aparentemente aislado.

Incluso algunos sugirieron que el animal sea trasladado a Africam Safari, un parque de conservación en México, recordando el caso de la jirafa Benito, que fue reubicada allí para mejorar sus condiciones de vida.

Entre los comentarios más repetidos se leían mensajes como:

“Me da mucha tristeza porque siempre está solito”.

“No me digas que era mentira que ya lo aceptaban”.

“Ojalá lo lleven a Africam Safari”.

Mientras tanto, el caso de Punch continúa generando debate en redes sobre el bienestar animal y las condiciones en algunos zoológicos.

