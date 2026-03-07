“Son amigos con mucho potencial”: el mensaje de EE.UU. a líderes latinoamericanos en la cumbre

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó el potencial de los países latinoamericanos presentes en la cumbre “Escudo de las Américas”, que se desarrolla en Miami, y aseguró que Washington busca fortalecer su cooperación con la región.

“Estos son países que tienen una gran población, mucho potencial y queremos ser sus socios”, expresó durante la inauguración del encuentro.

Rubio agradeció la presencia de 12 mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y subrayó que se trata de naciones que “no solamente son aliados, sino también amigos” de Estados Unidos.

“Son países que siempre responden cuando hay una necesidad y trabajan en conjunto con nosotros. Queremos ser sus socios en el desarrollo de sus economías y su seguridad”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló además que su país continuará trabajando junto a los gobiernos de la región para impulsar iniciativas conjuntas.

“Vamos a hacer cosas muy buenas e importantes para esta región, y las generaciones futuras lo agradecerán”, sostuvo.

Rubio remarcó que la administración del presidente Donald Trump busca fortalecer estas alianzas y demostrar que la cooperación con Estados Unidos puede generar beneficios mutuos.

“Queremos que el mundo vea que ser amigo y aliado de Estados Unidos es algo positivo, recíproco y de beneficio mutuo”, afirmó.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron realizadas tanto en español como en inglés durante el acto de apertura del foro regional.

Líderes presentes en la cumbre

La cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas) fue convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien reúne en Miami a varios líderes de la región para abordar temas de seguridad, cooperación y desarrollo.

Entre los mandatarios participantes se encuentran Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, José Antonio Kast (presidente electo) de Chile, Rodrigo Chaves de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Nasry Asfura de Honduras, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago.

El presidente boliviano Rodrigo Paz tiene previsto cumplir una amplia agenda de reuniones durante el fin de semana, que incluye encuentros con líderes políticos, empresarios y representantes internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play