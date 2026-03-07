Trump reúne en Miami a 11 líderes latinoamericanos en cumbre para debatir seguridad y migración

Los presidentes y líderes de al menos 11 países de América Latina participan este sábado en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

El encuentro busca abordar temas de seguridad regional, migración, economía y la creciente influencia de China en la región, según un informe de CNN.

Entre los mandatarios invitados se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; de Panamá, José Raúl Mulino; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También participan el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

De acuerdo con la Casa Blanca, la cumbre busca consolidar una “coalición histórica” para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en el continente. Entre los principales temas a tratar están la lucha contra el narcotráfico, el combate a las bandas criminales y la migración irregular en el hemisferio.

Otro punto central del encuentro será el papel de China en América Latina. Según CNN, la administración de Trump busca fortalecer alianzas con gobiernos de la región para contrarrestar la creciente influencia económica y estratégica de Beijing, que en los últimos años ha incrementado su presencia mediante comercio, financiamiento e inversiones en infraestructura.

Analistas consultados por ese medio señalan que varios de los países invitados mantienen relaciones cercanas con Estados Unidos en materia política y de seguridad, pero al mismo tiempo dependen económicamente de China, lo que obliga a sus gobiernos a buscar un equilibrio entre ambas potencias.

La reunión se realiza en el Trump National Doral Golf Club, un complejo ubicado en la ciudad de Doral, en el estado de Florida. Se trata de la primera convocatoria de la Casa Blanca que reúne a un grupo amplio de líderes latinoamericanos desde el inicio del segundo mandato de Trump.

