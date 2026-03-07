Los ositos meleros Chirú y Pulgarcito regresaron a su hábitat natural en el municipio de San Matías, luego de completar un proceso de rescate y rehabilitación tras los incendios forestales que afectaron la región en 2024.

La liberación fue realizada por la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con el apoyo de guardaparques del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías. Los animales fueron trasladados por vía aérea hasta la zona donde finalmente fueron reintroducidos al bosque.

Ambos ejemplares fueron rescatados en medio de la emergencia ambiental que devastó gran parte de la Chiquitania. Pulgarcito fue hallado con graves quemaduras en sus patas, mientras que Chirú era una cría recién nacida cuya madre murió a causa del fuego.

Dos ositos meleros vuelven a la naturaleza después de sobrevivir al fuego en Santa Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Durante meses, un equipo de veterinarios y especialistas trabajó en su recuperación. El proceso incluyó cuidados médicos, alimentación especializada y seguimiento constante para garantizar que pudieran volver a vivir en libertad.

La historia de estos dos pequeños sobrevivientes conmovió a la población y a defensores de la fauna silvestre, que siguieron de cerca su rehabilitación.

Según estimaciones de especialistas, como el biólogo Vicent Vos del Instituto de Investigaciones Forenses de la Universidad Autónoma del Beni, los incendios de 2024 provocaron la muerte de millones de animales silvestres en la región.

Tras superar las secuelas del fuego y completar su recuperación, Chirú y Pulgarcito finalmente regresaron al bosque de San Matías, el lugar donde siempre debieron estar.

Mira la programación en Red Uno Play