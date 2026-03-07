Este sábado arrancó la gran minga masiva de limpieza en distintos distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito transmisor de la chikungunya y reducir el riesgo de contagio

La jornada se desarrolla durante este sábado y domingo con la participación de brigadas de salud, autoridades municipales y vecinos que trabajan de manera conjunta en tareas de limpieza, prevención y control vectorial.

De acuerdo con el cronograma establecido, las acciones se concentran principalmente en los distritos 2, 5, 6 y 11, sectores donde se ha registrado un incremento de casos de la enfermedad.

El secretario municipal de Salud, Michael Méndez, explicó que la intervención forma parte de un plan de contingencia implementado ante el aumento de contagios en algunos barrios de la ciudad.

“Venimos realizando esta minga en distintos municipios; ya hemos ingresado a los distritos 7, 8, 9 y 10, y ahora tenemos programado intervenir los distritos 2, 5 y 6, que registran mayor cantidad de casos”, señaló la autoridad.

Méndez recordó que más del 80% de los criaderos del mosquito se encuentran dentro de las viviendas, por lo que pidió el apoyo de la población para eliminar recipientes que acumulen agua.

“Los vecinos tienen que ayudarnos sacando baldes, botellas, llantas u otros objetos donde se pueda acumular agua, porque ahí se generan los criaderos”, remarcó.

Despliegue de brigadas

La campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud. El coordinador departamental de esa cartera, el doctor Tomás Humaday, informó que durante la minga se desplegarán 100 brigadas médicas para realizar labores de prevención y atención.

Las brigadas recorrerán los barrios realizando visitas casa por casa, eliminación de criaderos, fumigación y elaboración de fichas epidemiológicas para identificar posibles casos.

En total, más de 600 brigadistas y 200 médicos participan en las tareas de control sanitario para evitar la propagación de la enfermedad.

Según las autoridades, el distrito 6 es uno de los sectores con mayor incidencia de casos, por lo que será uno de los puntos prioritarios de intervención.

Trabajo por fases

La intervención se realizará en varias etapas. Durante el sábado y domingo se llevan adelante las tareas de limpieza y eliminación de criaderos en los barrios intervenidos.

Posteriormente, el lunes comenzará la fumigación en los distritos donde se desarrolla la minga.

Llamado a la población

Desde el sector salud reiteraron que la prevención comienza en casa y que la eliminación de criaderos es una de las medidas más efectivas para frenar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Entre las principales recomendaciones para los vecinos están revisar patios y jardines, volcar botellas y recipientes con agua, vaciar floreros, limpiar canaletas y desechar llantas u objetos que puedan acumular agua.

Las autoridades invitaron a la población a sumarse activamente a esta gran minga para mantener los barrios libres de mosquitos y reducir el riesgo de chikungunya en la Ciudad de los Anillos.

