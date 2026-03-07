Una mujer pierde la vida tras accidente en un tobogán extremo en un parque turístico

Una mujer de 28 años, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras sufrir un accidente mientras utilizaba un tobogán en un parque turístico ubicado en la zona rural de Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

El hecho ocurrió en el establecimiento Entre Flores, situado en el sector Iscalá. De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, la atracción había sido inaugurada hace aproximadamente un mes.

Según la información difundida, la joven realizaba el recorrido cuando, al pasar por una de las curvas del tobogán, perdió el control y salió de la estructura, sufriendo un fuerte impacto que le provocó heridas de gravedad.

Aunque inicialmente la mujer permanecía consciente tras el accidente, su estado se agravó durante el traslado a un centro médico en Cúcuta, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, según reportó el medio La Opinión Colombia.

Tras lo ocurrido, la empresa Entre Flores S.A.S. emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima y señaló que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y asistencia.

La compañía también informó que colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que, por respeto a la investigación en curso, no realizará más declaraciones hasta que se conozca el informe oficial.

Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer si la atracción cumplía con todas las condiciones de seguridad requeridas.

