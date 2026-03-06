Un video captado por cámaras de seguridad desató una ola de horror e indignación en las redes sociales tras mostrar un caso de extrema crueldad animal. En las imágenes, registradas el pasado 4 de marzo, se observa a una mujer asesinando a dos cachorros al estrellarlos violentamente contra un muro en el estado de Tamil Nadu.

El ataque: Un acto de frialdad absoluta

El incidente, difundido a nivel global por el activista Vidit Sharma a través de la red social X, habría tenido su origen en una aparente disputa personal entre la mujer y sus vecinos.

En la grabación se aprecia a los pequeños perros deambulando pacíficamente cerca de un bicitaxi estacionado. Sin mediar provocación, la mujer sale de su residencia, captura a los animales uno por uno y los impacta con fuerza letal contra la pared. Tras el ataque, la agresora regresó a su casa con total tranquilidad, dejando los cuerpos de los animales en el lugar, informa el portal Grupo Marmor.

Evasión y macabros hallazgos

Al llegar la policía y los equipos de rescate animal tras la denuncia de los testigos, la situación se tornó aún más tensa:

Atrincheramiento: La acusada se encerró en su vivienda durante casi una hora, negándose a enfrentar a los oficiales.

Escudo humano: Según testigos presenciales, al momento de salir, la mujer utilizó a su hijo pequeño como escudo para evitar ser confrontada o agredida por los vecinos indignados.

Más víctimas: El activista Sharma denunció que, durante la inspección de la zona, se encontraron otros dos cachorros colgados de un árbol cercano, lo que sugiere un patrón de maltrato sistemático.

Aunque las imágenes han dado la vuelta al mundo y miles de usuarios exigen la pena máxima para la agresora, las autoridades locales de Tamil Nadu aún no han emitido un comunicado oficial sobre su situación jurídica.

Defensores de los derechos de los animales han hecho un llamado al gobierno indio para que se apliquen las leyes de protección animal con todo el rigor, advirtiendo que la frialdad del acto demuestra un peligro latente para la comunidad.

