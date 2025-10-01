VIDEO: ¡Indignante! Obligan a un caballo a entrar a un bar con pirotecnia en Bogotá

Un video que circula en redes sociales ha generado una fuerte ola de indignación, en las imágenes se observa cómo un caballo es forzado a ingresar a un bar en medio de fuegos pirotécnicos, música a alto volumen y gritos de los asistentes.

El clip, de apenas 30 segundos, muestra a un hombre jalando al animal hacia el centro del establecimiento mientras los presentes celebran, aplauden y gritan, sin importar la evidente incomodidad del caballo, que se mueve de forma nerviosa cerca de las chispas y el estruendo.

Al inicio no se conocía el lugar de los hechos, pero internautas lograron identificarlo: se trata del bar “Soka”, ubicado en la zona de Chapinero, Bogotá.

La polémica escaló rápidamente y llegó hasta las autoridades. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) emitió un comunicado en el que anunció la apertura de procesos de inspección y vigilancia contra el establecimiento, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades competentes.

El hecho no solo abrió el debate sobre el maltrato animal en espacios de entretenimiento, sino también sobre la responsabilidad de los locales nocturnos al exponer animales a entornos que ponen en riesgo su bienestar y seguridad.

Imágenes sensibles:

