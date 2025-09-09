VIDEO: Vecinos denunciaron el maltrato a un perrito, la dueña será multada

Un hecho de maltrato animal causó indignación en la ciudad luego de que un video donde una mujer golpea a su perro se difundiera en redes sociales. La denuncia fue presentada por vecinos, quienes pidieron que se actúe de inmediato contra la responsable.

Personal de Zoonosis se presentó en el domicilio de la mujer el día de hoy, alrededor de las 13:00, para verificar el estado del animal. Según explicó el director de Zoonosis, Diego Prudencio, “hemos podido constatar que la hembrita, de raza schnauzer y color negro, se encuentra en buenas condiciones y sin señales de trauma aparente. Es la misma cachorrita que aparece en el video, pero hemos sido muy enfáticos con la propietaria, notificándola para que se presente mañana con toda la documentación requerida para impartir la sanción correspondiente”.

La propietaria del perro será multada con 500 bolivianos por falta grave, de acuerdo a la Ley Municipal 1147 promulgada en 2022. “Vamos a generar la sanción que se adecúe a la falta. En este caso, la multa será probablemente de 500 bolivianos. La persona debe presentarse a las 9:00 en Zoonosis para dar certidumbre a la población”, agregó Prudencio.

Las autoridades llaman a la conciencia de todas las personas que tienen mascotas, recordando la importancia de tratarlas con respeto y cuidado, y advirtiendo que el maltrato será sancionado.

