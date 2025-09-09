“Solo la preparo para ganar unos centavos”, dijo el detenido en Entre Ríos, durante un operativo de narcotráfico

Un allanamiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el municipio de Entre Ríos, Trópico de Cochabamba, reveló un centro de procesamiento de cocaína operado por un hombre junto a sus hijos y sobrinos. Cinco personas fueron detenidas, cuatro de ellas menores de edad, y se secuestraron aproximadamente ocho kilos de pasta base de cocaína, además de un vehículo vinculado al ilícito.

El hombre adulto, propietario del inmueble, ofreció declaraciones sorprendentes a la prensa, describiendo su implicación en la operación: “Yo solamente trabajo aquí, gano unos cuantos centavos. Tres de los menores son mis hijos y uno mi sobrino, ellos me ayudan. No es mía la droga, solo la preparo”, aseguró.

Explicó que su función era transformar la pasta base sólida en cocaína a granel y luego encapsularla, lista para ser ingerida y transportada hacia otros países. “Me pagan 400 bolivianos por kilo. Aquí hacemos casi dos o tres kilos al día”, agregó, describiendo el proceso como un “trabajo familiar”.

La intervención comenzó a las 4 de la mañana y se enmarca en la intensificación de operativos contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba, tras recientes crímenes y secuestros relacionados con redes de drogas. El Ministerio Público y la Fiscalía supervisaron el secuestro de la droga y la detención de los implicados.

El caso evidencia cómo menores de edad son involucrados en actividades ilícitas por familiares, y subraya la gravedad de estas operaciones de narcotráfico en la región.

