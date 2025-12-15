Versus explosivo: Rodrigo mostró evolución y Diego dejó al jurado sin palabras

El segundo versus de la noche en La Gran Batalla elevó la temperatura del estudio con dos propuestas cargadas de energía y estilos bien marcados. Rodrigo Giménez y Diego Paredes se enfrentaron en un duelo que dejó sensaciones encontradas y un cierre impactante.

El primero en salir a escena fue Rodrigo Giménez, acompañado por la academia Fire Steps, con una potente interpretación de “Malhari”, tema de la película Bajirao Mastani. La performance logró encender al público y dividió opiniones en el jurado, que destacó la fuerza y la entrega, aunque señaló falencias en la ejecución grupal.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Diego Paredes junto a la academia Vibra Dance, quienes apostaron por “Tutti Frutti”, el clásico de Little Richard. La propuesta, cargada de energía y dinamismo, sorprendió a los jueces, especialmente por el despliegue coreográfico de los bailarines.

En su devolución, Tito Larenti reconoció el crecimiento del equipo de Rodrigo, aunque fue claro en sus observaciones:

“Hubo mucho más trabajo que la vez anterior, se notó la mejoría, pero todavía hay cosas por pulir en el desplazamiento”.

Sobre Diego, destacó el riesgo asumido:

“Pasaron de lo básico a demostrar herramientas. Hoy se la jugaron, y eso estuvo perfecto”.

Por su parte, Gabriela Zegarra celebró la evolución de ambos equipos y elogió especialmente a Vibra Dance:

“Rodrigo mejoró el trabajo en equipo y el lip sync. Diego, pasaron de lo básico a lo icónico, se la jugaron con los trucos y eso es para aplaudir”.

El juez Rodrigo Massa valoró el trabajo interpretativo de Rodrigo y resaltó la solidez del equipo de Diego:

“El personaje de Rodrigo estuvo muy bien, aunque no todos entendieron la consigna. Diego, te vi mucho más cómodo, sacaron la artillería pesada y lograron la reacción del público”.

Finalmente, Elka Meyer destacó el impacto visual y el desplazamiento en ambas puestas:

“Rodrigo tuvo una puesta muy impresionante y un truco difícil. Diego parecía de esa época, fue un buen trabajo, solo cuidado con los elementos”.

Tras las devoluciones, ambos equipos agradecieron al jurado y coincidieron en que atravesaron intensas jornadas de ensayo para mostrar una versión mejorada sobre el escenario.

Mira la programación en Red Uno Play