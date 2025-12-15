Noche decisiva en La Gran Batalla: doble eliminación y solo dos seguirán en carrera

Cuando falta apenas una semana para la gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, este domingo se vivirá una de las noches más decisivas de la competencia. La gala traerá una doble eliminación, lo que significa que dos equipos dirán adiós al escenario más grande de la televisión boliviana.

A lo largo de la semana, los cuatro equipos nominados presentaron coreografías de gran impacto, pero pequeños detalles marcaron la diferencia y los dejaron en zona de riesgo.

Los equipos que se juegan su permanencia esta noche son:

• Rodrigo Giménez junto a la academia Fire Steps.

• Ezequiel Serres y la academia Bamboleo.

• Cisco Moreno con la academia Urban Vibes.

• Diego Paredes junto a la academia Vibra Dance.

En esta gala, cada equipo volverá a presentar la coreografía que los llevó a la nominación, con el objetivo de impactar al público y convencer al jurado para seguir en competencia.

La recta final ya comenzó y la gran final de La Gran Batalla se vivirá este 21 de diciembre.

No te pierdas ni un segundo de la competencia de imitación y entretenimiento más intensa de la televisión boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play