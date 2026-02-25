Backstage, reacciones y confesiones: así será el nuevo streaming de 'Duelo de Voces'

Con el estreno en vivo de 'La Gran Batalla – Duelo de Voces', también arranca una nueva etapa en el streaming oficial del programa. Esta temporada suma nuevos rostros que acompañarán al ya conocido host Alejandro Serrate.

Los flamantes integrantes del streaming participaron en El Mañanero, donde adelantaron parte del contenido que ofrecerán antes, durante y después del programa en vivo.

“Este lunes 2 de marzo comienza el streaming de La Gran Batalla – Duelo de Voces y no voy a estar solo. Estaré con dos grandes de la música comentando todo lo que pase”, anunció Serrate.

Un espacio para ver lo que no sale al aire

El streaming continuará bajo la conducción de Alejandro Serrate, presentador de Sabores Bolivianos y figura que ya formó parte de temporadas anteriores. Su estilo cercano y espontáneo volverá a marcar el ritmo de las noches digitales.

A él se suman Belén Méndez y Beto Marín, quienes aportarán frescura y nuevas miradas al formato.

“Estoy contenta porque es mi primera experiencia conduciendo un streaming, y aquí estoy junto a grandes talentos”, expresó Belén.

Belén Méndez es cantante boliviana destacada en el género de la cumbia, con trayectoria en escenarios nacionales. Su experiencia artística promete enriquecer el análisis de cada presentación.

Por su parte, Beto Marín, artista y conductor de realities, aseguró que el público tendrá un rol protagónico.

“Muy contento de formar parte de la familia de Red Uno. Vamos a mostrar lo que no se ve del programa, los detalles y responder las preguntas que ustedes quieren hacer”, afirmó.

Más que un complemento

El streaming no será solo un acompañamiento digital, sino un espacio exclusivo donde el público podrá disfrutar del detrás de cámaras, reacciones en tiempo real, análisis sin censura y momentos espontáneos.

“A partir de las 19:45 ya estaremos en vivo hablando de todos los participantes y los personajes”, detalló Serrate, adelantando que habrá cámaras en movimiento para captar todo lo que no aparece en la transmisión principal.

“Todo va a salir sin filtro”, remató Beto.

La cita es este 2 de marzo, a través de YouTube, Facebook y TikTok.

Si el escenario vibra en televisión, el streaming promete hacerlo explotar en redes.

