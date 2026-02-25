El comité de apelación de la UEFA ha informado este miércoles de que ha desestimado el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina al argentino Gianluca Prestianni tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones.



De esta forma Prestianni no podrá jugar esta noche con el Benfica en el estadio Bernabéu en el duelo de vuelta de esa fase, ya que, según la UEFA, el jugador "seguirá suspendido provisionalmente durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", agrega la UEFA. EFE

Mira la programación en Red Uno Play