Explosión de calefón destroza cuatro departamentos de un céntrico edificio en La Paz

Una fuerte deflagración en el piso 11 del edificio Arcadia, ubicado en la concurrida Avenida Arce de La Paz, movilizó de emergencia a la Unidad de Bomberos Centro tras reportarse daños en cuatro departamentos. La brigada contra incendios acudió de inmediato al lugar para verificar el siniestro, que preliminarmente habría sido originado por un calefón.

El responsable de bomberos informó que, si bien existen daños estructurales de consideración, no se registraron daños personales entre los residentes.

“No tenemos la causa de la ignición, el personal especializado hará la valoración técnica y el informe especializado”, detalló la autoridad sobre el estado actual de la investigación.

Actualmente, el área se encuentra bajo resguardo a la espera del personal de la FELCC para realizar el precinto correspondiente y las labores de campo. Esta intervención permitirá determinar con exactitud el origen del estallido que alarmó a los vecinos de la zona central.

