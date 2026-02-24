Todo listo para ‘Duelo de Voces’ de La Gran Batalla: el jurado promete competencia sin filtros

La expectativa crece. Las luces están listas. Y la competencia promete subir de nivel.

La Gran Batalla regresa este 2026 con su segmento más esperado: “Duelo de Voces”, una temporada que llega “más grande, más intensa y más emocionante que nunca”.

Pero si algo marcará la diferencia este año es la mesa del jurado.

Un jurado sin medias tintas

Alenir Echeverría, Diego Ríos, Marco Veizaga y Tito Larenti conforman la mesa más exigente del programa. Los cuatro estuvieron presentes en El Mañanero de Red Uno, donde adelantaron parte de lo que se viene.

Todos coincidieron en un punto clave: no basta con cantar bien.

“Buscar más allá de una voz maravillosa”

Marco Veizaga, vocalista del grupo María Juana, aseguró que la propuesta le pareció “mágica” por la forma en que está estructurada.

“Va a ser la aventura de encontrar no solo una voz maravillosa del país, sino el elemento artístico. Queremos un verdadero artista”, afirmó.

Para Veizaga, el talento debe ir acompañado de conexión emocional y capacidad de interpretación.

“Todos cantan, pero pocos interpretan”

La única jurado femenina hasta el momento, Alenir Echeverría, referente del folclore boliviano, adelantó que las discusiones estarán garantizadas.

“Vamos a calificar la mejor voz. Me gustan las voces raras, sé que hay mucho talento. Vamos a tener muchas peleas porque cada uno piensa y siente diferente”, expresó.

Y dejó una frase que ya anticipa el tono de la temporada:

“Todos cantan, pero pocos pueden interpretar”.

Más que un concurso

Por su parte, Tito Larenti, quien ya cuenta con experiencia en el programa, señaló que las diferencias de criterio enriquecerán el show.

“Lo importante no es solamente buscar la mejor voz, sino generar una plataforma artística. Formarse en el mundo de la música es mucho más que cantar”, sostuvo.

En la misma línea, Diego Ríos destacó que el formato representa una oportunidad única para los nuevos talentos.

“Cuando yo empecé, este tipo de espacios no existían. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. También hay frustraciones que los artistas sentimos y hay que aprender de ellas”, afirmó.

La cita

El gran estreno de “Duelo de Voces” será este lunes 2 de marzo a las 20:45.

La cuenta regresiva ya comenzó. Y este año, más que una competencia, promete ser una verdadera batalla artística.

