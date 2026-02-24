Salud intensifica acciones contra chikungunya, dengue y zika en Cochabamba

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó sobre las acciones que se ejecutan para frenar los casos de chikungunya, dengue y zika, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti en la ciudad.

Explicó que este vector se reproduce en agua fresca de lluvia, por lo que pidió a la población eliminar criaderos en sus viviendas.

“No debemos tener recipientes que acumulen agua. Hay que volcar y lavar baldes y turriles con detergente, evitar llantas expuestas y cubrir los depósitos”, señaló.

En la última semana epidemiológica se reportó 164 casos de chikungunya, principalmente en el trópico cochabambino, en municipios como Ivirgarzama, Villa Tunari y Shinahota. El 10% restante corresponde a los valles, la región metropolitana y el cono sur, según datos oficiales.

En este contexto, Cruz advirtió que el mosquito ya se encuentra en pisos ecológicos de hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar.

El rastrillaje en barrios de Cochabamba. Foto: Cortesía

Mencionó que la hembra del Aedes aegypti es la que pica y transmite el virus de una persona infectada a otra. Tiene patas con rayas blancas y un rango de vuelo de aproximadamente 50 metros. Los huevos pueden sobrevivir hasta un año en condiciones secas y eclosionar cuando vuelven las lluvias, por lo que estas enfermedades se presentan con mayor frecuencia en verano y épocas lluviosas.

El secretario de Salud recomendó deshierbar jardines, evitar acumulación de agua, usar mosquiteros y repelentes, además de “humear” los ambientes. Como alternativa natural, sugirió colocar limón con clavos de olor en las habitaciones.

Sobre los síntomas, precisó que las enfermedades virales transmitidas por el mosquito comienzan con malestar general, fiebre y dolor muscular. Entre el cuarto y séptimo día puede aparecer un brote en la piel. En el caso de la chikungunya, el dolor muscular y articular es intenso e incapacitante, aunque la enfermedad es autolimitada y puede durar hasta 20 días.

Sostuvo que desde el 23 al 27 de febrero, personal de 30 centros de salud, realiza un rastrillaje en diferentes zonas para detectar casos y eliminar criaderos. La actividad se realiza con la participación de los voluntarios de la Armada Boliviana y el grupo de búsqueda y rescate SBRAB Cochabamba.

