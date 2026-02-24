A casi tres semanas de destaparse el escándalo por la calidad de la gasolina distribuida en el país, más de 5.000 carpetas ya fueron presentadas ante YPFB por mototaxistas que exigen el resarcimiento de los daños ocasionados en sus motores.

Sin embargo, hasta la fecha no existe una confirmación oficial sobre cuándo se activará el seguro ni desde qué momento comenzarán los pagos.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que este martes se llevará a cabo una reunión clave con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para definir los mecanismos de pago y conocer el avance del proceso con la aseguradora.

Según explicó, el Comité ha cumplido un rol de mediación entre las partes, buscando evitar nuevas medidas de presión como los bloqueos que semanas atrás protagonizó el sector de mototaxistas.

Cochamanidis señaló que, si bien se abrió una ventanilla para la recepción de carpetas y ya se superan los 5.000 casos, el proceso contempla una evaluación técnica por parte de la aseguradora para determinar el nivel de daño en cada vehículo, clasificado en leve, grave o gravísimo.

De esa categorización dependerá el monto del resarcimiento. La modalidad de pago —en efectivo o mediante depósito bancario— también deberá ser confirmada oficialmente.

Uno de los puntos centrales de la reunión será establecer fecha y hora para el inicio de los desembolsos. “No es dejar la carpeta y que inmediatamente devuelvan el dinero; hay un proceso que debe cumplirse”, sostuvo el dirigente cívico, aunque reconoció la urgencia del sector afectado que demanda certezas.

Desde el sector advierten que, de no existir respuestas claras tras la reunión, podrían retomarse las movilizaciones. No obstante, el Comité Cívico destacó la apertura institucional mostrada hasta ahora por YPFB para encarar una solución y reducir trámites burocráticos, especialmente considerando que muchos de los afectados provienen de provincias, lo que dificultaría verificaciones técnicas individuales en cada caso.

