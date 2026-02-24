Plazo de 10 días al Gobierno vence mañana y mototaxistas amenazan con paro y bloqueos

El plazo de diez días otorgado por los mototaxistas al Gobierno nacional está a solo horas de expirar. Los conductores denuncian una falta de avances en los procesos de resarcimiento y una estrategia de dilación por parte de las autoridades.

El representante del sector fue enfático al señalar que “hasta ahora no vemos avance, no vemos resarcimiento alguno y creemos que están queriendo cansar y dilatar a la población boliviana para luego tomar otras determinaciones”, afirmó el dirigente.

Para el sector, la logística estatal ha sido insuficiente y ha frenado la regularización de los expedientes necesarios para canalizar sus demandas.

“Se debieron aperturar más oficinas o secretarías para que uno pudiera dar avance a la presentación de carpetas y podamos comenzar a resarcir”, lamentó.

Ante la falta de soluciones, los mototaxistas formalizaron hoy un pedido de apoyo al Comité Pro Santa Cruz para coordinar un posible paro cívico desde el miércoles. El sector invitó a su presidente, Stello Cochamanidis, a sumarse a una lucha que aseguran no es solo del transporte, sino de toda la población afectada.

De no haber resultados en la mesa de trabajo de mañana, el plan de acción incluye el cierre total de las carreteras principales hacia el sur y el este del departamento. La dirigencia confirmó que visitarán cada punto de bloqueo para brindar apoyo logístico y fortalecer la resistencia en las rutas.

