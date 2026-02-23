Detectan cobros excesivos en el Corso de Corsos y anuncian sanciones

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, informó que entre 10 y 15 personas serán sancionadas por realizar cobros excesivos en el alquiler de graderías y sillas durante el Corso de Corsos.

“Hubo cobros abusivos. Tenemos entre 10 y 15 informes preliminares emitidos el sábado. Vamos a recibirlos y remitirlos en el transcurso de la semana a la comisión de la Secretaría de Desarrollo Productivo, a la Subalcaldía y a Recaudaciones para que el próximo año no se adjudique a quienes hicieron estos cobros”, señaló.

Navia explicó que los precios establecidos para las graderías debían oscilar entre Bs 80 y Bs 180, mientras que las sillas podían alquilarse entre Bs 50 y Bs 150, dependiendo de la ubicación y los servicios adicionales.

Sin embargo, comentó que algunos adjudicatarios habrían superado el monto máximo permitido, principalmente entre viernes y sábado.

El intendente aseguró que se aplicará las sanciones correspondientes y anunció que para la próxima gestión se analizará la elaboración de un reglamento específico que permita un mejor control de precios.

En cuanto a la seguridad, indicó que no se registraron mayores peleas y destacó el trabajo coordinado con la Policía. También se hizo controles a las mangueras de espuma, donde se efectuó el cambio de tres de estos equipos.

Mira la programación en Red Uno Play