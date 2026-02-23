TEMAS DE HOY:
Desaparición menor ACCIDENTE Narcotráfico

23ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Detectan cobros excesivos en el Corso de Corsos y anuncian sanciones

Los informes serán remitidos en el transcurso de la semana a la comisión de la Secretaría de Desarrollo Productivo, a la Subalcaldía y a Recaudaciones para que el próximo año no se adjudique a quienes hicieron estos cobros excesivos.

Cristina Cotari

23/02/2026 10:04

Personal de la Intendencia de Cochabamba en controles. Foto archivo: GAMC
Cochabamba

Escuchar esta nota

El intendente municipal de Cochabamba, Enrique Navia, informó que entre 10 y 15 personas serán sancionadas por realizar cobros excesivos en el alquiler de graderías y sillas durante el Corso de Corsos.

“Hubo cobros abusivos. Tenemos entre 10 y 15 informes preliminares emitidos el sábado. Vamos a recibirlos y remitirlos en el transcurso de la semana a la comisión de la Secretaría de Desarrollo Productivo, a la Subalcaldía y a Recaudaciones para que el próximo año no se adjudique a quienes hicieron estos cobros”, señaló.

 

Navia explicó que los precios establecidos para las graderías debían oscilar entre Bs 80 y Bs 180, mientras que las sillas podían alquilarse entre Bs 50 y Bs 150, dependiendo de la ubicación y los servicios adicionales.

Sin embargo, comentó que algunos adjudicatarios habrían superado el monto máximo permitido, principalmente entre viernes y sábado.

El intendente aseguró que se aplicará  las sanciones correspondientes y anunció que para la próxima gestión se analizará la elaboración de un reglamento específico que permita un mejor control de precios.

En cuanto a la seguridad, indicó que no se registraron mayores peleas y destacó el trabajo coordinado con la Policía. También se hizo controles a las mangueras de espuma, donde se efectuó el cambio de tres de estos equipos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD