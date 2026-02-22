Hasta que termine la música: el Corso de Corsos continúa en Cochabamba

El Corso de Corsos de Cochabamba continúa hasta altas horas de la noche, marcando el cierre del carnaval más largo del país. Miles de personas recorren las calles disfrutando de la música, los colores y la alegría que caracteriza a esta festividad.

El desfile incluye diversas expresiones culturales, como caporales, tinkus, morenada, tobas, diablada y la tradicional chapaqueada, que animan a los espectadores a sumarse al ritmo y la diversión. Los participantes aseguran que, pese al cansancio, la energía del público les permite seguir adelante.

El alcalde de Cochabamba calificó la jornada como positiva, destacando la buena organización y la ausencia de incidentes graves. Las graderías y los alrededores del recorrido se mantienen llenos de familias, jóvenes y niños que disfrutan del espectáculo.

“Muy contenta, muy feliz y sin voz por tanto gritar, pero orgullosa de presentarme”, expresó una de las participantes. Otra bailarina señaló: “Un poquito cansada, pero se puede todavía. Vale la pena”.

La fiesta se prolongará hasta que el último grupo complete su paso, manteniendo viva la tradición y el espíritu del Carnaval en Cochabamba, en un evento que une a bolivianos de todas las edades en una muestra de cultura, alegría y comunidad.

