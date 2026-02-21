Entre espuma, risas y aplausos: así disfruta el público el Corso de Corsos en Cochabamba

La fiesta no solo se baila, también se disfruta desde las graderías, sillas y las aceras. Con espuma en el aire, risas contagiosas y música que no da tregua, miles de espectadores acompañan el recorrido del Corso de Corsos en Cochabamba, convirtiéndose en protagonistas de una jornada cargada de emoción.

En un recorrido la Red Uno apreció que niños, jóvenes y adultos se armaron con espuma, sombreros coloridos y cámaras en mano para no perderse ningún detalle. Cada comparsa que pasa arranca aplausos, gritos y hasta coreografías improvisadas desde el público. El ambiente se torna en una mezcla perfecta de diversión y tradición, donde el entusiasmo parece no tener límite.

“El Corso es una de las cosas más lindas que tiene Cochabamba, una maravilla, es un ícono de nuestro país”, expresó una de las asistentes, mientras disfruta del desfile con amigos y familia.

Otro espectador dijo que espera quedarse a celebrar hasta las 10 de la noche para ver cada una de las comparsas y fraternidades que participan del evento.

Otro asistente comentó que celebrará hasta el se acabe el agua y la espuma porque en el Corso de Corsos no solo brillan los trajes y las danzas; brilla también la energía del público.

Así, entre espuma, abrazos y sonrisas, Cochabamba vuelve a demostrar que su carnaval es un punto de encuentro donde la verdadera estrella es su gente.

