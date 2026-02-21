Huevos verdes, azules y hasta rosados: el emprendimiento que sorprende en La Paz

Huevos verdes, azules y hasta rosados ya se comercializan en la ciudad de La Paz. No se trata de colorantes ni de efectos artificiales, sino de un emprendimiento agroecológico que apuesta por la diversidad genética y la producción sostenible.

La iniciativa, denominada “Huevos de colores”, es liderada por Daniela Valencia, ingeniera agrónoma titulada de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La productora instaló su granja en Viacha, donde logró adaptar distintas razas de gallinas a las condiciones climáticas del altiplano antes de iniciar la comercialización formal.

¿Por qué son de colores?

Los huevos verdes y azulados son puestos principalmente por gallinas araucanas, una raza reconocida por esa característica natural. En la granja también se crían Isa Brown, Rhode Island Red, Leghorn y criollas, lo que permite obtener una variedad de tonos que van desde el blanco tradicional hasta el marrón intenso.

Según la emprendedora, algunos huevos verdes y azulados alcanzan hasta 8 gramos de proteína por unidad, además de presentar mayor concentración de vitaminas, minerales y colina, nutriente asociado al funcionamiento cerebral. En comparación, los huevos blancos y marrones contienen entre 3 y 7 gramos de proteína por unidad.

“El huevo refleja la alimentación de la gallina. Variamos su dieta con verduras como zanahoria, remolacha, lechuga o col, lo que también influye en sus características”, explicó Valencia.

La producción se desarrolla bajo un sistema agroecológico, con libre pastoreo y alimentación natural, sin uso intensivo de químicos.

Comercialización y precios

Los huevos de colores se venden hasta en 35 bolivianos el maple y registran alta demanda en tiendas especializadas en productos orgánicos. Los huevos marrones se comercializan desde los 20 bolivianos por maple.

Actualmente, el producto está disponible en puntos de venta de Miraflores y Sopocachi, en establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos naturales.

El emprendimiento cuenta con el respaldo del Departamento de Emprendimientos e Innovación Universitaria de la UMSA, que desde diciembre de 2024 brinda mentoría y asesoramiento a estudiantes y egresados. Gracias a este acompañamiento, la productora obtuvo también un reconocimiento municipal dirigido a mujeres resilientes, lo que le permitió ampliar la capacidad de su granja.

Entre sus próximos objetivos se encuentra el impulso a la agricultura urbana y el desarrollo de huevo liofilizado en harina, con el fin de diversificar la oferta y generar mayor valor agregado.

La propuesta apunta a promover el consumo informado y la producción sostenible, en un contexto donde crece el interés por alimentos diferenciados y de origen agroecológico en el mercado paceño.

Mira la programación en Red Uno Play