TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE Caso Yuvinka

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tiroteo en pista clandestina: incautan 840 kilos de cocaína en Villa Tunari

Efectivos antidroga fueron hostigados con armas largas mientras intervenían el trasbordo de sustancias controladas en una avioneta. Los sospechosos huyeron hacia el monte tras abandonar la carga.

Ximena Rodriguez

21/02/2026 13:25

Foto: Red Uno.
Cochabamba

Escuchar esta nota

En un operativo de alto impacto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró frustrar el traslado de 840 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Villa Tunari. La intervención se produjo en una pista clandestina donde el personal policial sorprendió a cinco sujetos armados mientras cargaban paquetes de yute en una avioneta Cessna.

"El personal policial ha intervenido y ha sido hostigado por estas personas con disparos de arma de fuego", informó el vocero de la FELCN, destacando la peligrosidad del grupo que portaba armas largas.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos huyeron en una camioneta hasta un camino sin salida, donde abandonaron el vehículo y la mercancía para internarse en el monte.

En la escena se secuestraron 28 bultos de color verde que contenían la droga en forma de ladrillo, listos para ser exportados por vía aérea. Según las investigaciones, se identificó que una segunda aeronave sobrevolaba el sector con la intención de aterrizar para recoger el resto de la carga.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD