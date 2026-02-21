Tiroteo en pista clandestina: incautan 840 kilos de cocaína en Villa Tunari

En un operativo de alto impacto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) logró frustrar el traslado de 840 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Villa Tunari. La intervención se produjo en una pista clandestina donde el personal policial sorprendió a cinco sujetos armados mientras cargaban paquetes de yute en una avioneta Cessna.

"El personal policial ha intervenido y ha sido hostigado por estas personas con disparos de arma de fuego", informó el vocero de la FELCN, destacando la peligrosidad del grupo que portaba armas largas.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos huyeron en una camioneta hasta un camino sin salida, donde abandonaron el vehículo y la mercancía para internarse en el monte.

En la escena se secuestraron 28 bultos de color verde que contenían la droga en forma de ladrillo, listos para ser exportados por vía aérea. Según las investigaciones, se identificó que una segunda aeronave sobrevolaba el sector con la intención de aterrizar para recoger el resto de la carga.

