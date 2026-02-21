Caso Yuvinka: Liberan al cuñado tras la captura del presunto autor material

El cuñado de la niña Yuvinka abandonó el centro de rehabilitación de Palmasola tras ser puesto en libertad durante la jornada de hoy. El joven, que había sido recluido hace semanas, fue desvinculado de la detención preventiva luego de que la investigación por el infanticidio tomara un nuevo rumbo.

Su abogado defensor confirmó la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde se observa a Alex Mamani fuera del recinto penitenciario. Esta liberación ocurre en un momento crítico del caso, coincidiendo con la reciente aprehensión del tío político de la menor como el presunto responsable.

Inicialmente, el cuñado había sido imputado por los delitos de violación e infanticidio pese a los reclamos de la familia de la víctima, quienes pedían su libertad por falta de indicios. Los recientes peritajes científicos fueron determinantes para descartar su participación directa en los hechos ocurridos en La Guardia.

Con la salida de Mamani del penal, las autoridades centran ahora toda la carga investigativa sobre el nuevo sospechoso detenido en las dependencias de la FELCC. La familia de Yuvinka, que siempre defendió la inocencia del cuñado, espera ahora que el proceso avance contra el verdadero autor.

