El caso de Yuvinka, la niña de ocho años hallada sin vida en el municipio de La Guardia, marcó profundamente a la población cruceña y al país. A casi dos meses del crimen, la investigación dio un giro decisivo con la aprehensión de su tío político, identificado como presunto autor del delito, tras una prueba genética considerada concluyente por el Ministerio Público.

A continuación, un repaso cronológico de los hechos que hoy permiten entender el estado actual del proceso.

6 de enero: desaparición

La menor fue reportada como desaparecida el 6 de enero. De inmediato, se activaron operativos de búsqueda con participación de la Policía Boliviana, bomberos, unidades K-9 y fiscales.

9 de enero: hallazgo del cuerpo

Tres días después, el cuerpo de Yuvinka fue encontrado en un lote baldío, a aproximadamente 500 metros de su vivienda. Los exámenes forenses confirmaron que la niña fue víctima de agresión sexual y que falleció por asfixia, configurándose el delito de infanticidio.

El caso generó indignación nacional y presión social para esclarecer lo ocurrido.

Primeras hipótesis y aprehensiones iniciales

En las primeras semanas de investigación, el entorno familiar fue incluido dentro de las indagaciones. Entre los investigados estuvo el cuñado de la menor, quien inicialmente fue presentado como sospechoso y enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

Sin embargo, con el avance de las pericias, la hipótesis inicial perdió sustento y posteriormente recuperó su libertad, según confirmó la Fiscalía y su defensa legal.

Recolección de evidencias clave

De acuerdo con el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, uno de los elementos determinantes fue un papel higiénico hallado en la escena del crimen. A partir de esta evidencia biológica, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó una pericia genética comparativa.

Se tomaron muestras de sangre de cinco posibles sospechosos, entre ellos familiares cercanos. El análisis permitió obtener un perfil genético masculino único, coincidente con la evidencia levantada en el lugar del hecho.

20 de febrero: giro decisivo

El viernes 20 de febrero, tras recibir el informe pericial concluyente, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

En coordinación con el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Jhenky David Gómez, se ejecutó el operativo que culminó con la aprehensión del tío político en el municipio de La Guardia.

La autoridad policial informó que el trabajo fue persistente y técnico, aplicando métodos científicos de investigación desde el inicio del caso.

Elementos adicionales bajo investigación

El fiscal Zeballos también reveló que, durante el análisis de dispositivos móviles incautados al ahora aprehendido, quien inicialmente fue convocado en calidad de testigo, se encontraron imágenes de contenido sexual. Si bien este hallazgo no constituye prueba directa del crimen, fue considerado un indicio relevante dentro del proceso.

El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se abstuvo de declarar.

Situación actual

El Ministerio Público prepara la imputación formal por los delitos de infanticidio y violación agravada. En las próximas horas, el aprehendido será puesto ante la autoridad jurisdiccional para la definición de su situación jurídica.

Las autoridades no descartan la convocatoria de otros familiares en el marco de las investigaciones, ante la posibilidad de eventuales actos de encubrimiento. El caso permanece en reserva..

