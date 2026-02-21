¡Cochabamba vibra! Arranca el Corso de Corsos con música y tradición

La alegría ya tomó las calles de la ciudad de Cochabamba. Este sábado, arrancó el esperado Corso de Corsos con el ingreso oficial de la comitiva de autoridades municipales tal como se tenía previsto.

Al son de la banda municipal, las autoridades locales dieron el puntapié inicial al recorrido, derrochando entusiasmo, música y tradición. Con sonrisas, aplausos y un ambiente festivo, comenzó el desfile que promete llenar de ritmo y folclore cada rincón del trayecto.

Mientras la fiesta avanza, la Intendencia también cumple un rol clave. El intendente de Cochabamba, Enrique Navia, informó que se realizan controles a las graderías y sillas instaladas a lo largo del recorrido.

El objetivo es verificar que el armado sea correcto y seguro, a fin de evitar riesgos para los asistentes. En ese contexto, recordó que las graderías solo pueden tener un máximo de seis niveles.

Asimismo, se supervisa los precios y la higiene de los alimentos que se comercializan en la ruta.

Precios

El costo recomendado para graderías oscila entre 80 y 180 bolivianos, mientras que el alquiler de sillas debería situarse entre 50 y 150 bolivianos, dependiendo de la ubicación y los servicios adicionales.

Con música, tradición y controles preventivos en marcha, el Corso de Corsos inició con todo en Cochabamba, reafirmando su lugar como una de las celebraciones más esperadas y vibrantes del calendario carnavalero boliviano.

144 agrupaciones llenarán de color el recorrido

Según el rol de ingreso publicado por la Alcaldía, este año participan 144 agrupaciones, distribuidas en tres grandes bloques.

Cochabamba comienza a vibrar con el Corso de Corsos. Foto: Red Uno

Primer bloque

Está integrado por 24 carrozas y comparsas urbanas, típicas y tradicionales. El ingreso fue encabezado precisamente por las autoridades municipales, quienes abrieron paso a esta primera parte del desfile.

Segundo bloque

Conformado por 10 unidades militares, que en conjunto presentan 50 comparsas con distintas temáticas. Cada unidad participa con una, tres, cuatro, cinco y hasta siete agrupaciones, aportando creatividad y disciplina al espectáculo.

Tercer bloque

Lo integran 70 fraternidades folklóricas, entre ellas caporales, morenadas, tinkus, salay, chacarera y otras danzas tradicionales que prometen hacer vibrar a los asistentes con música, trajes imponentes y coreografías llenas de energía.

A lo largo de la jornada se prevé el ingreso del resto de los participantes, consolidando una verdadera maratón cultural que celebra la identidad cochabambina.





