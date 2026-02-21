Cochabamba se pone a punto para el Corso de Corsos: Todo lo que debes saber sobre el cierre del carnaval

Cochabamba se encuentra en plena efervescencia mientras el personal de Obras Públicas de la alcaldía y cientos de comerciantes trabajan a contrarreloj para dejar listo el recorrido del Corso de Corsos, que se celebrará este sábado 21 de febrero. Desde la noche de este viernes, el movimiento es incesante en la avenida Ramón Rivero, donde trabajadores municipales instalan el palco oficial con capacidad para mil personas, además de colocar vallas de seguridad y adornos luminosos. En el punto de inicio, los comerciantes ya han instalado carpas y puestos de servicios que van desde la venta de comida hasta servicios de maquillaje y peinado para las bailarinas, preparándose para el masivo flujo de visitantes que genera este cierre del carnaval boliviano.

La programación oficial arrancará a las ocho de la mañana con el ingreso de comparsas y autoridades desde la calle Belzu y Heroínas, seguido por el tradicional paso de las unidades militares a las nueve de la mañana. Este sector es uno de los más esperados por el público debido a la picardía y creatividad de los conscriptos, quienes presentarán diez carrozas y disfraces elaborados con materiales reciclables. A partir del mediodía, será el turno de las fraternidades folclóricas, que realizarán un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros hasta llegar al palco oficial, donde se espera que la última demostración concluya cerca de la una de la madrugada del domingo.

En cuanto a la infraestructura para los espectadores, las graderías y sillas ya están instaladas con una oferta variada de precios que dependen de la ubicación y los servicios adicionales. Los costos oficiales de las graderías oscilan entre los 80 y 180 bolivianos, mientras que las sillas se encuentran desde los 50 hasta los 150 bolivianos. Sin embargo, algunos sectores ofrecen paquetes especiales de hasta 280 bolivianos que incluyen souvenirs, música y cotillones. La alcaldía ha enfatizado que la seguridad y la iluminación son prioridades para esta gestión, realizando inspecciones finales durante la madrugada para garantizar que no existan falencias durante el evento.

Debido a la magnitud del evento, el tráfico vehicular en el centro y norte de la ciudad ha sufrido serias complicaciones desde la mañana del viernes. Actualmente, se mantienen cerradas vías estratégicas como la avenida Ramón Rivero desde la plazuela de las Banderas y la avenida Oquendo, lo que ha provocado un intenso congestionamiento. La Guardia de Movilidad Urbana se encuentra desplegada para dirigir los desvíos, pero se recomienda a la población tomar previsiones, ya que a partir de la medianoche se cerrarán todos los accesos al recorrido. Para quienes no asistan al lugar, la Red Uno de Bolivia realizará una transmisión especial que comenzará a mediodía para Cochabamba y se extenderá a todo el país a partir de las seis de la tarde.

Mira la programación en Red Uno Play